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В Вооруженных Силах Беларуси тысячи новобранцев принесли присягу Родине
Слова присяги сегодня звучали по всей стране. В Вооруженных Силах молодое пополнение становится полноправными военнослужащими.
Самый масштабный церемониал по традиции состоялся на плацу 72-го объединенного учебного центра. Владимир Королев спустя 12 лет вернулся на родной плац, но в качестве корреспондента.
Еще месяц назад эти парни жили гражданской жизнью, не зная про армейский распорядок. А сегодня сами рассказывают о своих изменениях.
"В первый месяц у нас была обкатка танка, мы стреляли, бросали гранаты, выходили на учения, на полигоны, было очень интересно и захватывающе", - рассказал новобранец.
Это с виду присяга - обычное чтение текста вслух. Церемониал имеет юридическую силу: заканчивается курс молодого бойца, новобранцы становятся военнослужащими со своими задачами и обязанностями. Защита Отечества - обязанность и священный долг любого гражданина, так было и так будет всегда, подчеркнул министр обороны Виктор Хренин.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Высокий моральный дух и патриотизм белорусы показали миру в годы Великой Отечественной войны, когда против фашизма поднялась вся страна. На берегах Буга и Двины, Березины и Днепра в боях было уничтожено больше оккупантов, чем всеми странами антигитлеровской коалиции на Западе. Спустя десятилетия мирного неба многие все равно хотят почувствовать себя солдатом. Для них "военный" - звучит гордо.
"Я горд, что мой сын продолжает славные традиции наших предков. Все наши деды служили, воевали. По многим из них гриф секретности до сих пор не снят. Поэтому, да, горд, счастлив, что он способен при необходимости защищать нашу страну"
, - сказал отец новобранца.
"Первое время очень переживала, сейчас уже, услышав слова присяги, увидев, как ребенок возмужал за 3 недели и познакомившись с замечательным командиром, переживания прошли. Дай бог, чтобы служба прошла спокойно, серьезно, под мирным небом в нашей стране"
, - поделилась мама одного из новобранцев.
В последние годы белорусская армия серьезно меняется: модернизируется техника, во все сферы военного дела внедряются передовые технологии. Но всегда главным остается человек. Своим примером военные должны показывать, как развиваются страна и общество. Это понимают офицеры и родители новобранцев, которые сегодня приехали поддержать ребят.
После присяги военнослужащие отправятся в свое первое увольнение по возвращению из которого их ждут интенсивная подготовка, учеба и все то, что сами военные называют армейскими буднями.
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