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Слова признательности и благодарности медикам

Трудно даже представить, какой напряженный ритм сейчас у медиков. Чтобы как-то приободрить, выразить поддержку и свою сопричастность, люди не скупятся на добрые слова признательности и благодарности.

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