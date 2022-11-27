Слова сочувствия и скорби. Продолжают поступать соболезнования в связи со смертью Владимира Макея

Для организации похорон министра иностранных дел Беларуси создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище столицы.

Минобороны обеспечит церемонию прощания в Центральном доме офицеров, которая состоится во вторник, 29 ноября. Начало запланировано на 10 утра.

В МИД Беларуси в связи со смертью главы внешнеполитического ведомстваоткрыта электронная Книга памяти. Направить свои соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Макея можно на адрес condolences@mfa.gov.by.

Продолжают поступать соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Слова сочувствия родным и близким покойного выразили коллеги - главы МИД Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, Кубы, Турции, Армении, Ирана, Венесуэлы, Кыргызстана, Пакистана и других стран.

В связи со скоропостижной кончиной белорусского министра иностранных дел заявление сделали и в МИД России.

"Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите ее интересов на международной арене. Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси. Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси. Мы всегда будем чтить его память".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями.

Слова скорби направили генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отметив заслуги Владимира Макея в укреплении российско-белорусских отношений и позиций Беларуси на международной арене, а также роль проводника идей военно-политической интеграции в Евразийском регионе.

Соболезнования выразили действующий председатель, а также генеральный секретарь ОБСЕ и глава МИД Польши.

Слова сочувствия и скорби поступают от представителей органов власти, общественных и политических деятелей Беларуси. Соболезнования родным и близким Владимира Владимировича выражают и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси.





Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Владимир Владимирович в качестве министра иностранных дел очень активно взаимодействовал с Советом Республики, поддерживал развитие парламентской дипломатии. Мне довелось более 20 лет знать Владимира Владимировича, работать совместно с ним. С человеческой точки зрения он был очень открытым, доброжелательным, но одновременно очень принципиальным человеком, и за это его ценили, уважали друзья, коллеги и те, кто знал его. Совет Республики выражает искренние соболезнования семье Владимира Владимировича Макея, его родным и близким.



