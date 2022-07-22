Словацкую и сербскую филологию будут изучать в БГУ

В Белорусском государственном университете впервые за четыре года набирают абитуриентов на две специальности: "славянская (словацкая и белорусская) филология" и "славянская (сербская и русская) филология", сообщает БелТА.



В Беларуси специалистов в области словацкой филологии готовит только филологический факультет БГУ, а набор студентов происходит один раз в четыре года. "На рынке труда нашей страны востребованы переводчики со словацкого языка, а наши выпускники - редкие и востребованные специалисты, успешно применяющие полученные знания в таких областях, как устный и письменный перевод, логистика, туристический бизнес, образование", - отметили в БГУ.



Обучение проводится по авторским программам. Стажировки в словацких вузах являются важной составляющей подготовки, позволяющей студентам познакомиться с культурой и традициями страны, язык которой они изучают.



Белорусский язык также изучается в рамках специальности на профессиональном уровне, что дает выпускникам возможность работать в образовательных учреждениях страны.



Подготовка студентов по второй специальности - "славянская (сербская и русская) филология" - осуществляется также только в Белгосуниверситете, набор группы проводится один раз в 3-4 года. "Наши выпускники являются уникальными специалистами, востребованными на рынке труда. Эта специальность является двойной: выпускники могут работать по профилю как русистики, так и сербистики", - рассказали в пресс-службе вуза.



В БГУ налажено сотрудничество с сербскими университетами, осуществляется обмен опытом, учебной литературой и специалистами. Студенты стажируются в Сербии, публикуют свои переводы и исследовательские работы в Беларуси и за границей.