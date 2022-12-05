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Слово года - 2022 выбрал Оксфордский словарь
"Режим гоблина" - такую необычную фразуОксфордский словарь английского языка выбрал в качестве слова года. Об этом пишет БелТА.
В Оксфорде в это время традиционно выбирают слово или выражение, которые отражают настроение и атмосферу уходящего года. В этот раз было выбрано сленговое выражение, которое несет в себе негативный подтекст. В английском языке под "режимом гоблина" подразумевается крайне эгоистичное поведение, при котором не берутся в расчет общепринятые нормы. Также это выражение означает скупость, неряшливость и лень.
Примечательно, что впервые данное выражение было использовано 13 лет назад. Вместе с тем фразу начали активно использовать именно в этом году, когда были сняты антикоронавирусные ограничения. Это связано с тем, что многие британцы после локдауна демонстрируют нежелание возвращаться к "нормальной жизни" и выступают против эстетических стандартов.
Фото:pixabay.com
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