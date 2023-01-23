"Сложите вещи и деньги в пакет" - на "спасение" дочери минчанка передала курьеру телефонных мошенников около $3 тыс.

Минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Сказали положить в пакет белье, средства гигиены и деньги на операцию. Женщина безоговорочно все сложила и передала курьеру. А это около 3 тыс. долларов.