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"Сложите вещи и деньги в пакет" - на "спасение" дочери минчанка передала курьеру телефонных мошенников около $3 тыс.

Минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Сказали положить в пакет белье, средства гигиены и деньги на операцию. Женщина безоговорочно все сложила и передала курьеру. А это около 3 тыс. долларов.

Позвонили, сказали, сложите вещи и деньги туда же, потом позвонит дочка, и скажете ей, куда сложили.
Потерпевшая
Поверив, женщина передала курьеру телефонных мошенников 1 900 долларов США и 1 000 евро. Правоохранителям потерпевшая пояснила, что знала о таких схемах обмана, но в состоянии стресса не решилась позвонить дочери и отдала деньги.
Дмитрий Наумов, начальник уголовного розыска Советского РУВД г. Минска

Возбуждено уголовное дело за мошенничество. В МВД напоминают, что не под каким предлогом нельзя передавать неизвестным деньги. В случае такого звонка необходимо сообщить в милицию.

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