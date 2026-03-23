Сложная диагностика и малоинвазивные операции - прорыв в оказании медпомощи в Могилевской области

Госинвестиции в систему здравоохранения ежегодно измеряются миллиардами рублей неслучайно. Ведь человек - главная ценность. Локомотив всех отраслей, в целом экономики.

Задел колоссальный. Это и обновление современным оборудованием медучреждений, открытие межрайонных центров по оказанию специализированной помощи. Результат - спасенные жизни.

Владимир Белый, житель агрогородка Межисетки, уже идет на поправку. Когда сердце подвело, пришлось ехать в Могилев в кардиоцентр. Таким пациентам оказывают помощь на базе Могилевской областной клинической больницы. Уровнем медицины впечатлен.

Владимир Белый, житель аг. Межисетки

Владимир Белый, житель аг. Межисетки: "Как государство, в том числе Президент, хотят, чтобы народу жилось лучше, более комфортно. Поэтому особенно здравоохранение - это та база, на которой живет общество. И там, где выше уровень здравоохранения, там всегда выше статистика, выше и уровень жизни людей, больше продолжительность жизни людей".

Открытие кардиохирургического корпуса на базе больницы позволило аккумулировать профильных специалистов, технологии, реализовать принцип "золотого часа", когда помощь наиболее эффективна. По многим показаниям не нужно отправлять пациентов в столицу.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы: "Более 2200 операций на открытом сердце. Операции по нарушениям ритма, которые раньше, скажем, выполнялись только по брадиформе аритмии, теперь выполняются абсолютно все. Операции по установке аортальных клапанов без остановки сердца. Это вообще, конечно, тренд в общем мире сейчас".

Владимир Дудко, завотделением центра сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной клинической больницы: "Мы полностью укомплектованы высокотехнологичным реанимационным оборудованием. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, современные реанимационные консоли. В принципе после стандартной кардиохирургической операции это обычно 2 дня. Уже через 2-3 дня пациенты в принципе ходят на своих ногах".

Еще один прорыв в оказании медпомощи на уровне региона. На этот раз на базе Могилевского онкодиспансера. 10 операционных сразу в деле. Новые методики благодаря оснащению внедряются на месте, в том числе малоинвазивность - мировой тренд.

Новый радиологический корпус стал настоящим медицинским центром. Добавились 3 современных ускорителя, 5 кабинетов УЗИ, своя операционная.

Павел Розенков, заведующий инженерно-техническим радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера

Павел Розенков, заведующий инженерно-техническим радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера: "Эти аппараты нам помогают сократить время лечения. Если мы сравним со старыми аппаратами, это было 15-20 минут, то сейчас эти аппараты нам позволяют сократить время лечения пациента до 2-3 минут. Отслеживать фазы дыхания пациента и включать излучение именно в тот момент, который нам необходим".

Екатерина Липай, завотделением ультразвуковой диагностики Могилевского областного онкодиспансера

Екатерина Липай, завотделением ультразвуковой диагностики Могилевского областного онкодиспансера: "Оснащено новыми современными экспертными аппаратами и ультразвуковыми сканерами, которые обладают хорошей визуализацией различной патологии различных органов и систем. Если раньше в столицу ездили люди для проведения под контролем УЗИ радиочастотных абляций внутренних органов и систем, таких как печень, поджелудочная железа, почки, сейчас мы в состоянии это делать у нас".

Инфекционный корпус, больницы № 1 в Могилеве

Свыше 5 млрд рублей инвестировано в систему здравоохранения за пятилетку только в Могилевском регионе. Удалось реализовать и, пожалуй, самый амбициозный проект республиканского масштаба - словно огромный лайнер, инфекционный корпус, больница № 1. Уникальный. Фиксированная система исключает контакты между медперсоналом и пациентами. Все обследование и лечение на месте. В случае выявления международного вируса корпус превращается в полноценный госпиталь.

Сергей Шапортов, врач анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы № 1: "И компьютерная томография, магнитно-резонансная томография для наших пациентов. Имеется специальный транспортный аппарат искусственной вентиляции легких, который позволяет безопасно пациентов транспортировать на эти сложные исследования. Кроме того, появилась возможность проводить почечно-заместительную терапию с помощью аппарата мультифильтрат, которой ранее не было. Приходилось этих пациентов возить в другие стационары города".

Ирина Бас, заместитель главврача по инфекционным болезням Могилевской больницы № 1: "У инфекционного пациента, допустим, возникла какая-то хирургическая патология, т. е. пациента могут прооперировать в условиях этого же стационара. Дальше мы уже продолжим лечение у нас в инфекционном корпусе, что тоже уменьшает все риски передачи инфекционных болезней внутри стационара, между пациентами".