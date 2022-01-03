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Сложная дорожная ситуация в Беларуси - пользователи соцсетей публикуют фото замерзших машин и дорог

Сложная дорожная ситуация сложилась в Беларуси. Накануне вечером пошел мокрый снег, а затем сильный дождь, дороги при минусовой температуре стали очень скользкими. На некоторых участках трасс образовались заторы. Тротуары превратились в катки. Фото замерзших дорог и машин публикуют пользователи соцсетей. Гололедица, предупреждают в МЧС, сохранится до полудня.

Более того, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков. По северо-востоку Беларуси ожидается сильный и мокрый снег. Неприятных ощущений добавит и сильный ветер порывами 14-20 метров в секунду. Днем по стране от минус 3 до плюс 7 градусов.

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