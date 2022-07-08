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Сложнейшую операцию на позвоночнике провели в Минске белорусские и российские хирурги

Сложнейшую операцию по исправлению врожденной деформации позвоночника 5-летнему мальчику провели 8 июля в РНПЦ травматологии и ортопедии. В операционном зале белорусским специалистам ассистировал коллега - профессор из России, директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии Санкт-Петербурга. Операция проводилась с использованием современных прогрессивных подходов и технологий, разработанных во время 4-летней программы Союзного государства "Спинальные системы". В лечении врожденных деформаций позвоночника у детей используются отечественные системы из титановых сплавов: разработка в разы дешевле иностранных аналогов, но ничуть не уступает по качеству.

Выполнение данной программы несет в себе 100-процентную научную новизну в мировом масштабе и 100-процентное импортозамещение, поскольку по результатам выполнения данной программы разработаны отечественные металлоконструкции, которыми мы уже пользуемся. И в этом году мы планируем использование и данных методик, и данных металлоконструкций отечественного производства для внедрения в регионах Республики Беларусь.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

Спинальные системы позволяют значительно улучшить или полностью убрать искривления позвоночника. Прооперированные дети могут начинать подниматься и ходить уже в раннем послеоперационном периоде, в некоторых случаях даже без вспомогательных средств. Повторные операции в течение жизни не требуются.

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