Сложнейшую операцию на позвоночнике провели в Минске белорусские и российские хирурги

Выполнение данной программы несет в себе 100-процентную научную новизну в мировом масштабе и 100-процентное импортозамещение, поскольку по результатам выполнения данной программы разработаны отечественные металлоконструкции, которыми мы уже пользуемся. И в этом году мы планируем использование и данных методик, и данных металлоконструкций отечественного производства для внедрения в регионах Республики Беларусь.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии