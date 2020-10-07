Сложной остается ситуация с очередями на границе с Литвой

В пункте пропуска "Каменный Лог" перевозчикам приходится стоять сутками. И это притом, что наши таможенники оформляют машины буквально за 5 минут, а вот проехать дальше у водителей фур не получается. А направление - одно из самых востребованных.

Рассказывает Александр Камович.

Километры очередей и часы ожидания. Почему перевозчикам приходится стоять по несколько суток на границе с Литвой, и кому это выгодно? Расскажем в "Панораме".

До границы с Литвой 5 километров, а за моей спиной уже выстроилась череда машин. Это порядка 200 грузовиков. Как говорят местные таможенники, для пункта пропуска "Каменный Лог" это уже стало рядовым событием.

Беларусь, Россия, Украина, ЕС - на номерах перевозчиков можно увидеть практически любой флаг Европы. Оно и неудивительно: на Гродненскую региональную таможню приходится порядка 50% грузового потока. Более того, и сами водители с большим удовольствием выбирают именно "Каменный Лог".

Многие водители готовы терпеть неудобства очередей - говорят, а что делать? Только вот если белорусская сторона делает все возможное, чтобы облегчить путь перевозчика, то литовцы, мягко говоря, работают спустя рукава.

По состоянию на 11 утра в очереди находились 180 грузовиков, при этом 60 уже прошли оформление на белорусской стороне и ожидали въезда в Литву. Для справки: на 1 фуру с нашей стороны требуется всего 5 минут. Как говорят в таможне, ситуация с очередями в последние годы становится не просто привычная, а взывающая обоснованное раздражение и у перевозчиков, и у субъектов хозяйствования.







Вот и получается, что перевозчики вынуждены стоять в таких очередях буквально сутками. А это рабочее время людей, сорванные контракты и потери фирм. Математика несложная. Ко всему прочему, эта проблема тянет за собой и сопутствующие неприятности.