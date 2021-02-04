Сложные дорожные условия в Минске из-за обильного снегопада

Коммунальные службы в оперативном режиме очищают улицы, тротуары и дворы. На дороги выехала спецтехника, а это почти 700 машин, им в помощь около восьми сотен уборщиков территорий. Параллельно городские магистрали обрабатывают противогололедной смесью. Скорость движения машин значительно снизилась, водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров. А еще не парковать авто вдоль дорог и возле пешеходных переходов и остановочных пунктов, чтобы не мешать дорожным службам.



