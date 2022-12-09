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Сложные погодные условия ожидают белорусов в выходные дни

Временное потепление и много осадков ждет белорусов в выходные. Завтра на большей части территории страны снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Днем по востоку местами сильные осадки. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Эти обстоятельства нужно учитывать водителям и соблюдать зимний стиль езды.

В понедельник территория нашей страны все еще будет находиться под влиянием циклона. Сохранятся сложные погодные условия с осадками, налипанием мокрого снега. Ожидается метель и усиление ветра до 20 метров в секунду.

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