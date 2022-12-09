Сложные погодные условия ожидают белорусов в выходные дни

Временное потепление и много осадков ждет белорусов в выходные. Завтра на большей части территории страны снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Днем по востоку местами сильные осадки. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Эти обстоятельства нужно учитывать водителям и соблюдать зимний стиль езды.