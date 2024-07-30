Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси 30 июля

5 поврежденных автомобилей, а также5 поврежденных жилых домов и школа, сотни упавших деревьев - таковы последствия непогоды, разгулявшейся в Беларуси 29 июля. Есть и пострадавшие. Так, в Кореличском районе ветка травмировала лесника, а в Бобруйске упавшим от порыва ветра деревом травмирована пенсионерка. Пострадавшие госпитализированы.

Порывы ураганного ветра оставили свои последствия и на дворовых территориях. В Минске, например, повалило около 70 деревьев. Продолжаются работы по распиловке и вывозу древесины. Помощь ремонтным бригадам оказывают в том числе подразделения МЧС.



Сильные порывы ветра и дождь - такие сложные погодные условия сохранятся и во вторник, 30 июля. Из-за циклона объявлено штормовое предупреждение. В середине недели интенсивность дождей уменьшится. Тем временем продолжается и ликвидация последствий урагана, который обрушился на страну в середине июля.