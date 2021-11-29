ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сложные погодные условия в Беларуси: мокрый снег, туман и гололедица


В Беларуси сложные погодные условия. Дождь, мокрый снег, туман и гололедица. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Днем ожидается 3-9 тепла. В последний день осени станет холоднее. Ожидается мокрый снег и около одного градуса тепла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все