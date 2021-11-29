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Сложные погодные условия в Беларуси: мокрый снег, туман и гололедица
В Беларуси сложные погодные условия. Дождь, мокрый снег, туман и гололедица. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Днем ожидается 3-9 тепла. В последний день осени станет холоднее. Ожидается мокрый снег и около одного градуса тепла.
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