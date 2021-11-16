Сложные условия на минских дорогах

Календарная зима еще не настала, а автолюбители уже оценили сложность передвижения. Высокая влажность и заморозки приводят к большому числу столкновений на скользком покрытии. Госавтоинспекция рекомендует как можно скорее перейти на зимние шины и постепенно менять стиль управления - тормозить заранее, не делать резких маневров и соблюдать скоростной режим.О ситуации на дорогах - Илья Цветков (видео).