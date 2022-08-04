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Случаи хранения нелегального мяса в фермерских хозяйствах выявлены на Брестчине
В Беларуси продолжается мониторинг сферы АПК - выявлено почти 100 преступлений и свыше 350 правонарушений в сельскохозяйственной отрасли. И вот новый факт: в Ивацевичском районе в фермерском хозяйстве, специализирующемся на выращивании крупного рогатого скота, во время проверки не оказалось ветеринарно-санитарных и бухгалтерских документов на продукцию.
Аналогичные факты были выявлены и в другой деревне Ивацевичского района, а также в Барановичах. Индивидуальные предприниматели хранили дома более 1,7 тонны мяса крупного рогатого скота без документов, подтверждающих легальность его получения. По выявленным фактам проводится проверка.
Правовая оценка по данным фактам еще будет дана. Милиция продолжит мониторинг сельскохозяйственных предприятий до завершения уборочной кампании.
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