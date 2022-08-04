Случаи хранения нелегального мяса в фермерских хозяйствах выявлены на Брестчине

Аналогичные факты были выявлены и в другой деревне Ивацевичского района, а также в Барановичах. Индивидуальные предприниматели хранили дома более 1,7 тонны мяса крупного рогатого скота без документов, подтверждающих легальность его получения. По выявленным фактам проводится проверка.

Михаил Рогов, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Брестского облисполкома