Случай надругательства над госсимволикой. Предъявлено обвинение по уголовной статье

Еще один случай надругательства над госсимволикой в Минске. О нем мы рассказывали еще 10 сентября. По данным Следственного комитета, 27-летний парень сорвал со здания на улице Голодеда государственный флаг, после чего топтал его, пачкал полотнище и протирал им проезжую часть и обувь. Сам фигурант рассказал, что был пьян и не смог пояснить, зачем это сделал. И вот сегодня стало известно: за совершение надругательства над госфлагом ему предъявлено обвинение по уголовной статье.