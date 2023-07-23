Слуга без народа или история всеукраинского Зе обмана

С Фондом кино было покончено в 2015-м. И тогда российский зритель посмеялся, и что - куда карьера? Оказалось, маленький комик все же пробрался на голливудскую площадку и стал его большим проектом, конечно, не без помощи спецслужб. Мы ведь долгие годы смеялись над картинками Большого Голливуда, где бравые американцы, спасали мир от астероидов, гуманоидов и лично Гитлера.



А между тем Голливуд захватывал массовое сознание - королевство кривых зеркал, впрочем, не секрет, что большая фабрика звезд работает на американские спецслужбы. Фильм американского разведчика Скотта Риттера "Агент Зеленский", где сообщается, как западные спецслужбы тонко поработали над массовым сознанием украинцев.



Игорь Лопатенок, украинский и американский продюсер:



Власть Голливуда и Вашингтона. Прежде всего, они не принимают решения, они создают идеи, концепции. Если хорошая идея зашла аудитории, ее можно повторить в реальности. В реальной политике. Как она сыграет. И здесь есть аналогии между телесериалом "Слуга народа" и фильмом, продюсером и режиссером которого стал Крис Рок - глава государства. В нем чернокожий президент, выходец из Демократической партии, привлекает народ.

Да, речь идет о подготовке актера Зеленского к большой политике, если быть детальнее - подготовке украинского зрителя-избирателя - верить сериальному персонажу из народа Васе Голобородько, как родному, забывая о не тонкой грани между экранным персонажем и реальным человеком.



Владимир Зеленский, актер:



Наверное, в какой-то момент действительно у людей есть ощущение - вот он, вот он в кино и в жизни - это один и тот же человек. И наверняка где-то это даже правдиво, потому что "Слуга народа" - это наша мечта сделать такую страну просто.

В 2015 году стартовали съемки большого телесериального проекта "Слуга народа". Высокие рейтинги проекта, пропорциональные падению рейтингов тогда еще действующего президента - шоколадного олигарха Петро Порошенко.



Сезонность, сериала заканчивается аккурат с выборами на пост президента.



ЭрикДенесе, офицер французской разведки в отставке, директор французского центра разведывательных исследований:



Во все этой истории украинское население стало объектом манипуляции. Создание сериала "Слуга народа", в котором он готовился к своей роли, отметило начало навязывания людям образа, что он потенциально может возглавить государство. И после этого он пошел на выборы. Превосходно выстроенная манипуляция.

Майкл Спрингман, бывший сотрудник госдепартамента США: