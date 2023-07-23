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Слуга без народа или история всеукраинского Зе обмана
Становится все очевиднее, что население Украины втянуто в долгосрочный эксперимент. Причем началось это еще с телесериала «Слуга народа». Заодно проверили и эффективность манипулятивных технологий. Вместо реального президента, на которого рассчитывали люди, подсунули актера.
Надо признать, сыграл он мастерски. Стояли за концепцией американские специалисты. Этому, кстати, посвящена серия документального фильма американского разведчика - Скотта Риттера. Операция тщательно готовилась спецслужбами США и НАТО. И манипуляция продолжается - обещания, которые давал Зеленский в предвыборной гонке, вылились в противоположную реальность.
Вместо мира - война, вместо неразделяющего страну языкового закона - запрет на русский язык, разрушения православной церкви — продолжать можно до бесконечности. Об эксперименте над целым народом - в рубрике Екатерины Тихомировой
Черный клоун на подтанцовках Запада. Он писал политическую сатиру, а однажды сам в нее превратился. Весьма талантлив в актерском мастерстве и, что более парадоксально, выращен российским рублем - от КВНа до Фонда кино. России.
С Фондом кино было покончено в 2015-м. И тогда российский зритель посмеялся, и что - куда карьера? Оказалось, маленький комик все же пробрался на голливудскую площадку и стал его большим проектом, конечно, не без помощи спецслужб. Мы ведь долгие годы смеялись над картинками Большого Голливуда, где бравые американцы, спасали мир от астероидов, гуманоидов и лично Гитлера.
А между тем Голливуд захватывал массовое сознание - королевство кривых зеркал, впрочем, не секрет, что большая фабрика звезд работает на американские спецслужбы. Фильм американского разведчика Скотта Риттера "Агент Зеленский", где сообщается, как западные спецслужбы тонко поработали над массовым сознанием украинцев.
Игорь Лопатенок, украинский и американский продюсер:
Власть Голливуда и Вашингтона. Прежде всего, они не принимают решения, они создают идеи, концепции. Если хорошая идея зашла аудитории, ее можно повторить в реальности. В реальной политике. Как она сыграет. И здесь есть аналогии между телесериалом "Слуга народа" и фильмом, продюсером и режиссером которого стал Крис Рок - глава государства. В нем чернокожий президент, выходец из Демократической партии, привлекает народ.
Да, речь идет о подготовке актера Зеленского к большой политике, если быть детальнее - подготовке украинского зрителя-избирателя - верить сериальному персонажу из народа Васе Голобородько, как родному, забывая о не тонкой грани между экранным персонажем и реальным человеком.
Владимир Зеленский, актер:
Наверное, в какой-то момент действительно у людей есть ощущение - вот он, вот он в кино и в жизни - это один и тот же человек. И наверняка где-то это даже правдиво, потому что "Слуга народа" - это наша мечта сделать такую страну просто.
В 2015 году стартовали съемки большого телесериального проекта "Слуга народа". Высокие рейтинги проекта, пропорциональные падению рейтингов тогда еще действующего президента - шоколадного олигарха Петро Порошенко.
Сезонность, сериала заканчивается аккурат с выборами на пост президента.
ЭрикДенесе, офицер французской разведки в отставке, директор французского центра разведывательных исследований:
Во все этой истории украинское население стало объектом манипуляции. Создание сериала "Слуга народа", в котором он готовился к своей роли, отметило начало навязывания людям образа, что он потенциально может возглавить государство. И после этого он пошел на выборы. Превосходно выстроенная манипуляция.
Майкл Спрингман, бывший сотрудник госдепартамента США:
Это тщательно подготовленная операция одной из спецслужб, или всех спецслужб США и НАТО. Чтобы удостовериться, что их парень у власти и что он будет делать то, что ему скажут, а не человек со своими собственными идеями.
Американцы десятилетиями выращивали нашпигованных управленцев. Ющенко подложили жену, которая работала на ЦРУ (еще одна отсылка к сюжету из Голливуда). За Тимошенко ропатала Хилари Клинтон, но с 2015 года потребовалась безропотная кукла, которая не будет иметь своих политических взглядов, а лишь повторять то, что напишут в сценарии.
Владимир Зеленский, актер:
Мы привлекли экспертов, настоящих профессиональных людей. Ни один из экспертов не член нашей команды, не член "Слуги народа". Пока это наши близкие люди, которые действительно хотят, чтобы у нас все получилось. И они для этого тоже все делают.
Кто же эти люди? Неужели украинцы? Нет…
Скотт Риттер, экс-разведчик ВС США:
Во время выборов его штаб тайно работал с лоббистским агентством "Сигнал групп консалтинг" из Вашингтона. Его задачей была организация встреч Зеленского с чиновниками администрации Трампа и представителями конгресса. Штаб Зеленского отрицал эту связь. Но вот документы - соглашение об оказании услуг и отчет "Сигнал групп" в Министерство юстиции США о том, что Зеленский выплатил ей почти 70 тысяч долларов. Недорого для президентства - неправда ли?
То есть пиарили по блату и с большой скидкой! А вот Эндрю Мак с 2019 года внештатный советник Зеленского. Стивен Крупинин, директор лоббистской фирмы DC SKDKnickerbocker писал тексты выступлений самому Обаме - сейчас работает на Зеленского. Лоббистская фирма Your Global Strategy Основатель Шай Франклин - наводит мосты между украинской властью и американскими мэрами.
Получается целая бравая американская команда по продвижению образа Зеленского в зеленой маечке - того, что будто только вылез из окопа и заскочил в кадр, прекрасно дополненная реальность для гламурной фотосессии отчаянной домохозяйки в люксовой одежде Луи Витон - первой леди Зеленского. На статистах - форма за 8 тысяч. И в объективе известного американского фотографа Энни Лейбовиц. Один день ее работы стоит 75 тысяч долларов. Это если не говорить о команде, стилистах и иже с ними.
А какие могут быть дела у президента независимого, самодостаточного государства со спецслужбой Британской короны? К которой сам лично приедет президент на поклон? На ковер к главе Ми-6 Ричарду Муру? Осенью 2020-го.
Владимир Зеленский, актер в роли президента Украины:
У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела.
Андрей Мишин, бывший сотрудник МИД Украины:
Придя на низший уровень к главе спецслужб - это не просто явка с повинной. Это реальный человек, который становится как бы профессиональным агентом. Абсолютно понятно, что с агентом работает всегда только один куратор. В случае Зеленского, куратором стал непосредственно глава МИ-6.
И, конечно, работа любого актера, тем более такого долгоиграющего проекта - до последнего украинца, требует высоких гонораров. В 2021 году были опубликованы списки Пандоры. Это конфиденциальных документов от финансовых компаний в разных странах. В том числе офшорные данные. В том числе Владимира Зеленского. 25% акций "Малтекс Мультикэпитал Корпорэйшн". За месяц до избрания Зеленский формально передал свои акции Maltex Сергею Шефиру, однако только для вида, а дивиденды продолжал получать. А в начале 2022 года, когда вокруг воздух наполнился неминуемостью российского вторжения, на Банковой началась финансовая паника, ну, или транзакция, забота не об украинском народе и, возможно эвакуации из Киева, а эвакуация капитала дорогого (буквально) господина президента.
В остальном почти все в сохранности - речь о недвижимости. А это вилла в Майами - 34 миллиона долларов. Дом в Израиле - на берегу Средиземного моря - 8 миллионов долларов. Италия, Тоскана - вилла у моря. По декларации 3,8 миллионов долларов. Лондон, Бейкер-стрит с видом на музей Шерлока Хомса, резиденция в 3 миллиона долларов. Грузия - аппарт-отель. 5 номеров. И Крым, Ливадия, хотя это вопрос, конечно, спорный. Можно вычеркнуть из декларации. Иными словами весьма не бедный президент.
Сегодня все меньше сомнений, украинского избирателя обвели вокруг пальца. Президентство Зеленского - невероятная манипуляция над целым народом, которая войдет в учебники. Однако одними выборами она не ограничилась. Но это уже покажет время.
Владимир Зеленский, актер:
В этой сумке есть вещь. Я не скажу какая, но если вы ее купите, то поверьте, жизнь ваша станет легче и вы станете гораздо богаче. Купите? Купите? Вряд ли. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему эта схема работает в политике? Почему?Действительно? Почему?
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