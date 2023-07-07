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В слуцкой Галерее искусств презентовали выставочный проект "Плоды земли"

Роскошь и красота белорусских лесов и цветущих садов представлены в выставочном проекте "Плоды земли".

Более 30 живописных работ привезли в слуцкую Галерею искусств из фондов Национального художественного музея Беларуси. В обычных яблоках, грушах, вишнях и тыквах белорусские классики сумели найти мотивы для творчества и эксперимента, которые выразились в ярких натюрмортах и пейзажах. Экспозиция посвящена плодам как итогам труда человека, божественным дарам, символам мудрости, любви и радости.

Выставка приурочена к Году мира и созидания. В рамках проекта в филиале "Галерея искусств им. В.С. Садина" Слуцкого краеведческого музея запланировано также проведение мастер-классов по натюрморту для учащихся детских художественных школ Слуцка.

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