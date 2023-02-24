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Слуцк торжественно вступил в права культурной столицы

Стародавний и вечно молодой Слуцк торжественно вступил в права культурной столицы. Сегодня райцентру официально присвоили почетный статус и передали сертификат. Торжественное мероприятие превратилось в праздник искусств. Во время концерта представили лучшие профессиональные художественные коллективы и любительские объединения, которые прославляют историю края, его ремесла и народные таланты. На главной площадке праздника - в городском Доме культуры - прошли выставки, мастер-классы, оригинальные дегустации и фольклорные развлечения. Церемония открытия началась с памятного гашения почтового конверта с оригинальной маркой "Слуцк - культурная столица Беларуси".

Слуцк перенял статус культурной столицы во время кульминации народного праздника Масленицы. Гулянья развернулись в центре города. Жителям и гостям представили ярмарку народных промыслов, фотозоны, интерактивные локации, угощения блинами и другими блюдами народной кухни. На открытых площадках выступили музыкальные коллективы.

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