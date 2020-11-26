Слуцкий мясокомбинат расширяет географию поставок

Ситуацию в стране обсуждают и в трудовых коллективах. Наш репортер Анастасия Бенедисюк отправилась на Слуцкий мясокомбинат, где пообщалась с заводчанами. А также узнала, как цеха работают в условиях COVID? И сказалась ли непростая эпидобстановка на экспорте?

Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Предприятие в 100 километрах от столицы. В идеальной сырьевой зоне. Свежее экологическое производное мясных изделий сюда поступает из семи районов Минской области. Завод загружен на 70 %. Несмотря на непростую эпидобстановку и как следствие экономическую во всем мире, предприятие работает с положительной динамикой. Объемы производства в этом году выросли на 9 %, почти на 13 % - выручка от реализации. Увеличилось количество ассортимента. Да и экспортные поставки в плюсе. Темп роста без малого 180 %.

Объемы этой холодильной камеры (температура здесь от 0 до +4 градусов) порядка 50 тонн. Здесь хранится мясо на кости. Уже завтра его отправят в Казахстан и Узбекистан. В целом же храниться мясо здесь может до 16 дней.

Тот случай, когда в других странах одни заводы останавливали производственный конвейер, закрывали свои цеха, на Слуцком – открыли новый. С января на предприятии работает халяльный. А это дополнительные рынки сбыта мяса говядины в те же Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан. Кроме того, в этом году завод получил аттестацию на поставку продукции в Китай.

Если все получится, первая партия в Китай уйдет еще в этом году. Но и дальше останавливаться не собираются. Южная Корея, Иран, Афганистан, Судан, Мозамбик – там тоже готовы подавать слуцкое к столу. Что касается условий работы при COVID, меряют температуру, выдают сизы. На каждом из этапов усилен контроль продукции ветврачом.

Делу - время! Время - деньги!

"Сейчас много призывов не выходить на работу, как вы, как ваши коллеги на это реагируете? "

Это цех убоя. Начало начал. Владимир Корженевский на заводе работает почти 30 лет. Сегодня в его подчинении 180 человек. И абсолютно все на рабочих местах. Вообще средний возраст сотрудников по мясокомбинату 45 лет. Для многих это первое и единственное место работы. Ну, когда хорошо, тогда хорошо.







– А есть призывы не покупать белорусское. Как тут?



– Я же работаю тут, я вижу, как все составляется, делается. Все качественное. Наше лучшее".

Слуцкий мясокомбинат: работа вопреки призывам бастовать

– Я так понимаю, пока здесь стоите, можете и поболтать о чем-то. Что сегодня волнует вас и ваших коллег? Что обсуждаете чаще?

– Ну, особо тут болтать не сможем, мы работаем с ножами и нам нужно быть очень внимательными. Тем не менее, что нас волнует – волнует, чтобы была работа. Чтобы было спокойствие в стране и работа. Ну и, конечно, здоровье, т.к. пандемия. А так работа, работа".