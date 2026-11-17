Госуслуги в Беларуси выходят на новый уровень. Службу "Одно окно" переводят на проактивный формат. Главная задача - сделать так, чтобы административные процедуры приходили к человеку сами.

В один прием, оперативно, быстро и качественно. Вот уже более двух десятилетий запросы населения по административным процедурам в Беларуси закрывают службы "Одно окно". Количество услуг, как и обратившихся, растет. Только в "одном окне" Фрунзенского района столицы за этот год - 66,5 тыс. заявлений по 271 процедуре. В приоритете - социальная защита населения, а также вопросы жилищного характера.

Ольга Антонова, начальник отдела службы "Одно окно" администрации Фрунзенского района г. Минска:

"Сейчас государство активно работает над тем, чтобы уменьшать те перечни необходимых документов, которые граждане должны предоставлять. Работаем в программном комплексе "Одно окно", который является подпрограммой "Е-Паслуга" - это наш единый портал электронных услуг. Программный комплекс связал все службы в Республике Беларусь - то есть на сегодняшний день по 241 процедуре мы можем принимать без учета подведомственности независимо от места регистрации, места жительства гражданина".

Работа службы "Одно окно" в республике планомерно совершенствуется. Сейчас в стране активно развивается проактивный подход. Его ключевая суть: минимум участия заявителей и отказ от бумажных документов. В проработке на данный момент "дорожные карты" по таким процедурам, как рождение ребенка и покупка автомобиля. В будущем же в проактивную копилку добавится еще три жизненные ситуации: получение статуса многодетной семьи и оформление семейного капитала, а также утрата близкого".

Планируется, что первыми в работу проактивный формат внедрят столичные службы "Одно окно". Прежде же предстоит серьезная работа по упрощению самих процедур. Так, только в 2023-2025 годах специальная рабочая группа уже провела 43 заседания и рассмотрела более 500 административных процедур.