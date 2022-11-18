Служба "102" отмечает 102-ю годовщину - обо всех тонкостях работы в материале

По сути именно с оперативно-дежурной службы милиции начинается раскрытие любого преступления. Они первые, к кому обращаются за помощью, набирая короткий номер спецлинии 102. В их деле главное - грамотно сработать и вовремя передать информацию нарядам милиции. А еще не поддаваться эмоциям, иметь выдержку и уметь сохранять самообладание в любой ситуации. А порой это бывает не так просто.

О тонкостях работы службы "102" в 102-ю годовщину ее основания расскажет Виктория Радевич.



Услышав такое, человеку без специальной подготовки было бы сложно сохранить самообладание. Но малейшее проявление эмоций может только усугубить ситуацию. Оператор службы "102" принимает сообщение от 18-летней девушки из столицы. В подъезде ее пытался изнасиловать иностранец. Эта история случилась весной этого года. К месту вызова тут же выехал ближайший наряд милиции. Потерпевшей к этому моменту удалось вырваться и выбежать на улицу.



102 - этот номер набирают первым, когда нужна помощь. Только за сутки и только в столице в оперативно-дежурную службу милиции поступает до 2 тысяч звонков. И, к слову, не все они, что называется, по профилю. Не редки случаи, когда линию занимают сообщениями с ложной информацией, а это же время кто-то действительно нуждается в помощи.



Каждый звонок, поступающий в милицию 102, не остается нам безразличным. Мы стараемся оказать помощь гражданам, даже если это не относится к компетенции линии 102 и в целом милиции. Мы сориентируем человека, куда ему нужно обратиться в компетентную службу, органы и т. д. Татьяна Фурсевич, вриод начальника службы милиции "102" ГУВД Мингорисполкома



Узнать у заявителя всю необходимую информацию и передать ее в районное управление милиции для быстрого реагирования - все это должно быть сделано максимально быстро. Ведь когда речь идет об оказании помощи людям, оказавшимся с тяжелой ситуации, счет идет на секунды.



Обидно, когда граждане обращаются через 30 минут, через сутки. Тогда раскрыть преступление очень тяжело по горячим следам. Самое главное, чтобы гражданин обратился в кратчайшее время на линию 102. Владимир Анюховский, начальник отдела ОДС ГУВД Мингорисполкома



Быстро распознать преступника в лицо и его разыскать, или найти, к примеру, угнанный автомобиль помогает так называемая видеоаналитика. Все камеры, расположенные в городе, подключены к единой системе мониторинга.



В случае совершения лицом правонарушения у нас, к примеру, имеется запись с камеры. Мы изымаем запись, загружаем на платформу системы мониторинга, которая впоследствии позволяет нам установить места, которые посещало данное лицо. В дальнейшем мы получаем конкретные данные гражданина, узнаем его месторасположение. Евгений Хабрацкий, начальник службы видеонаблюдения ГУВД Мингорисполкома

