Служба безопасности Украины заблокировала производство фальсифицированных анаболических и сильнодействующих препаратов

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций «биохимики» использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников. Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, на таблетках злоумышленники ежегодно богатели на полмиллиона долларов.