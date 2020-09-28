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Служба безопасности Украины заблокировала производство фальсифицированных анаболических и сильнодействующих препаратов
Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций «биохимики» использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников. Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, на таблетках злоумышленники ежегодно богатели на полмиллиона долларов.
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