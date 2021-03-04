Служба как смысл жизни

И сегодня, несмотря на профессиональный праздник,правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращатьсяпрактически в любой затруднительной ситуации. И стражи порядка всегда готовыприйти на помощь. Именно о них, об их нелегких буднях наш следующий материал(видео).