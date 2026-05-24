Служебные собаки на границе: добрые ищут запрещенные вещества, агрессивные задерживают нарушителей

Своеобразный экзамен на прочность последние годы проходит и наша граница. Надежно укрепленный рубеж и высокая боеготовность пограничных сил демонстрируют соседям и потенциальным противникам оборонные возможности государства. Это снижает риск прямой военной агрессии. Любое обострение отношений между странами сразу проявляется на границе (это не раз показывала история).

Качественная охрана рубежа - фундамент национальной безопасности, напрямую определяющий внутреннюю стабильность страны и ее положение на международной арене. В преддверии Дня пограничника съемочная группа "Первого информационного" побывала на заставе.

Протяженность белорусской границы - более 3 000 км. 2/3 приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Ежегодно здесь открывают новые заставы - это позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения.

"Застава в ружье" - это самый драматичный момент. Команда звучит, когда датчики или наряд фиксируют реальное нарушение: след на контрольно-следовой полосе, появление чужого в приграничной зоне. Сирена объявляет боевой сбор, дежурный выдает оружие - никто не знает, чем закончится этот выезд.

У тревожной группы есть 3 минуты, чтобы экипироваться, получить оружие, погрузиться в машину и выехать к месту.

Ту часть границы, где сработала сигнализация, усиливают ближайшими подразделениями. На этот раз ничего криминального - гражданский, который работает на границе, решил прогуляться по полю. В приграничной зоне такие блуждания - повод для проверки.

Андрей Свиридо, начальник погранзаставы "Каменный Лог" Сморгонской погрангруппы:

"Застава по команде "В ружье" поднимается регулярно по различным причинам. Где-то эта информация от местных жителей, где-то сработка сигнализационного комплекса, нарушения периодически случаются".

Главное оружие на границе - служебные собаки (это полноценные боевые единицы). Здесь им работы хватает: добрые и спокойные занимаются поиском запрещенных веществ, энергичные и агрессивные - задерживают нарушителей. Но за легкостью таких трюков - месяцы тренировок. Инструкторы говорят, что не бывает плохих собак, бывают плохие кинологи.

Собаку учат нападать именно на руки, потому что у преступника может быть нож, пистолет или другое оружие. Бежать бесполезно - собака бежит быстрее человека. Хватке очень сложно противостоять.

Собаки развивают скорость до 50 км/ч, легко обучаются сложным командам и, несмотря на агрессию во время задержания, имеют "выключатель" - способны быстро успокоиться по команде кинолога. Немецкие овчарки берут плотной массой и силой, а бельгийские (малинуа) - невероятной скоростью и маневренностью.

В принципе любую породу можно обучить подобным захватам. Чаще всего на белорусской границе работают бельгийские и немецкие овчарки.

В мире, где многое заменяется искусственным интеллектом и роботами, инженеры и программисты пока не в состоянии изобрести лучшего помощника пограничника. Их нос и уши невозможно взломать или обмануть электронными глушилками.

Разыскная собака берет след нарушителя, даже если прошло несколько часов или пролил дождь.

Александр Юшкевич, специалист-кинолог кинологического центра органов пограничной службы:

"Служебные собаки со своими кинологами к нам приходят примерно в 2-3 месяца и проходят обучение около полугода, а в дальнейшем в течение жизни это постоянно поддерживается на тренировках. В дальнейшем убывают на государственную границу, где проходят службу для поиска, обнаружения взрывчатых и наркотических веществ".

Не каждая собака может стать детектором. Кинологи ищут игроманов, вернее, игродогов - собак с высокой мотивацией к игре. Он должен быть одержим мячиком. Если мяч спрятать в траву, правильный щенок не сдастся через минуту, а будет настойчиво его искать. Именно таких берут работать в пункты пропуска. Настоящие короли этих мест – лабрадоры, у них феноменальный нюх, но главное - дружелюбный вид.

Елена Садовская, старший инспектор родильного отделения питомника кинологического центра органов пограничной службы:

"Проезжающие граждане иногда увидят овчарку и говорят: "Ой, страшно". А лабрадор им не очень страшен. Всем кажется, что лабрадор хорошая собака, она не обидит".

В мире много запахов, чтобы приучить собаку к классическому наркотику или ТНТ, пограничники и любые обучаемые используют перчатки. Чтобы проверить собаку, в машине спрятали гашиш. А теперь задача пса - найти контрабанду.

Теперь весь мир для собаки превращается в одну большую карту сокровищ, где ее нос - это идеальный навигатор.

Алеся Синявская, старший инспектор отдела кинологического центра органов пограничной службы:

"Берем собаку, подходим к машине, которую будем обыскивать. Усаживаем, смотрим, чтобы собака была собрана, сконцентрирована. Это не игра - это работа".