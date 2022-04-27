Слышать проблемы людей и решать их: единый день приема граждан прошел в Могилевской области

Слышать проблемы людей и решать их. Этот тезис наш Президент часто напоминает управленцам и чиновникам. Прямые телефонные линии и приемы граждан уже плотно закрепились в рабочих графиках руководителей разных уровней. Все для того, чтобы помочь в решении злободневных вопросов жителям и больших городов, и отдаленных поселков.

Единый день приема граждан прошел в Могилевской области. Сенаторы работали абсолютно во всех районах, завтра они подведут итоги в городе Белыничи. Впрочем решения принимались и сразу на местах. Например, ряд поручений Наталья Кочанова адресовала губернатору, министрам здравоохранения, транспорта, руководству Белорусской железной дороги. Во главе угла человек и его комфорт. Волокиты с решением вопросов быть не должно.

"Живем как на необитаемом острове" - так свою проблему на приеме граждан описал председатель товарищества собственников "Ясень" Анатолий Галиевский. Мы решили не руководствоваться только его словами. Вот он, сельский "автобан".





Вот стоит человек на машине, в субботу-воскресенье он здесь работал тягачом. Здесь застревали. Вот 3 дня прошло, это подсохло. А так мы здесь отрезаны полностью от жизни. Анатолий Галиевский, председатель товарищества собственников "Ясень"



Местные рассказывают, что в дожди и не думают домой ехать, машины бросают прямо у трассы, а дальше пешком. От М5 это 1 километр 100 метров. Этот участок никому не принадлежит. Анатолий Юльянович просит Могилевоблдорстрой принять дорогу на баланс. Наталья Кочанова поручила разобраться и подключить губернатора Анатолия Исаченко. Но только на этом обращение не заканчивается. Там еще и транспорт не ходит. До ближайшей остановки 3 километра.

"В туфлях не пройдешь, обуваем сапоги резиновые, доходим до деревни, переобуваемся. Те сапоги прячем в сумку и так едем", - жалуются местные жители.

Еще одна проблема - это пустующие участки. Здесь их 500. Это из 830. За каждым товариществу собственников нужно следить: где-то покосить, что-то вырубить. Не сделаешь - штраф до 100 базовых. При этом средний возраст здесь проживающих 60+.

Это местечко в Осиповичском районе - пример, как не должна работать местная власть. Разве может быть плохая земля? Да, в советские времена принадлежала колхозу, была отдана под выпас скота. Рельеф, рассказывают местные, яма-канава. Оттого и картина на участках сейчас не самая презентабельная. Но работать с этим можно. К тому же есть покупатель, продают недорого.

Была еще просьба от жителей агрогородка Каменичи. Там два магазина, разные по форме собственности, оба не работают в понедельник - не купить хлеб и молоко. Обещали в ближайший ситуация изменится.

О восстановлении движения железнодорожного поезда Осиповичи - Гродянка - это обращение. И здесь категорическое - пересмотреть.

Утром 9:41, прибытие в 11:12 И вот на чем они сэкономили? 50 км расстояние. Туда ездят люди пенсионного возраста, люди, которые работают в Осиповичах посменно.

Поездом на прием в Могилевскую область из Витебской, из Орши, сегодня добиралась и Ольга Посудневская. С увесистой папкой, фотографиями и травмой. 3-лодыжный перелом со смещением, последствия дают о себе знать. Причина - дорога у дома.

Обращались в райисполком, в облисполком, помощнику Президента, в главное коммунальное хозяйство обращались, в госконтроль. Обращались во все инстанции. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики: Ольга Посудневская, жительница Оршы

Люди говорят о том, что на прием к председателю исполкома попасть не так просто. Люди говорят о том, что обратились уже во все инстанции и получили такие ответы, которые можно назвать волокитой, потому что мы планируем рассмотреть данный вопрос в 25-30 годах. О чем это говорит? Вместе с тем привозят фотографии, где абсолютно неблагоустроенная дорога, залитая водой, с выбоинами И мы будем рассматривать это в 25-30-х годах. Это недопустимо! Ольга Посудневская, жительница Оршы

У каждого, кто приходил сегодня на прием, Наталья Кочанова спрашивала, а как вообще обстановка в городе/селе? Как в магазинах продукты/цены? Ответы: все хорошо. Белорусы не просят рыбу, только с удочкой помогите. И здесь, конечно, статуя при въезде в город уже для власти должна быть сигналом - не золотой рыбке решать все эти вопросы. И они по области схожи.

"Смотрите, все разрушается: фундамент, стекла, крыша, все-все". Уже два года исполнилось мытарствам Василия Зайцева из агрогородка Ланьково. Во второй половине дома давно никто не проживает. Обветшавшая часть стала проблемой для семьи пенсионера. Обращался в местный колхоз. Ноль внимания. Улица-то центральная. Ходят дети. Да и опасно жить с таким соседством.

Потому что она переходила из рук в руки и до такой степени, что все погнило. Боишься, ночь ходишь, а вдруг кто бычок кинет и загорится. Обращался к председателю колхоза - никакого. Тот говорит - не ваше дело. Василий Зайцев, житель аг. Ланьково

С проблемой, которой уже два года, Василий Зайцев обратился сегодня на прием в Белыничский райисполком к сенатору Сергею Рачкову. Указания четкие - взять на контроль районным службам дом и не затягивать. Выехать на место и провести анализ аварийности. Кстати, коммунальные проблемы в Белыничском районе оказались в топе. С проблемой обратилась на прием и семейная пара из деревни Клины. Сельская дорога пришла в негодность. Поручение - решить вопрос за две недели.

Не обошлось и без коллективного обращения от имени гаражного кооператива. Целевые взносы, по мнению водителей, председателем расходуются не по назначению. Нет дороги, света, воды. Тяжбам уже 7 лет. Местным властям и правоохранителям поручено разобраться и помочь. Здесь итог один: от таких проблем с историей нужно избавляться. Оперативность должна стать аксиомой.





Когда человеку предоставляется жилье, даются ключи, а дом в аварийном состоянии. Вода не подведена, электричество не подведено. Как можно к этому относиться? Т.е. это даже формализмом нельзя назвать. Мы этот вопрос быстро рассмотрели и в течение месяца соответствующие руководители примут правильное решение для того, чтобы человек, если вы уже передаете ключи и предлагаете жилье, чтобы оно было действительно жильем.