"Смачна і гулка": как Свислочь встречала юбилейную "Бацькаву булку"

Насыщенный ароматом свежей выпечки, музыкой и народным колоритом - таким запомнится юбилейный республиканский каравай-фест "Бацькава булка", который с размахом прошел в Свислочи.

Кульминацией фестиваля стал гала-концерт с участием групп "Аура", "Песняры", "Чистый город" и хедлайнера из России - Хабиба. Фестиваль собрал более 10 тыс. посетителей. Это ожидаемый показатель для такого масштабного мероприятия. Интерес к нему только растет.

В этом году фестиваль приобрел статус республиканского и был посвящен Году белорусской женщины.

Отметим, телеверсию гала-концерта "Бацькава булка смачна і гулка" покажет "Беларусь 3" сегодня в 21:00.