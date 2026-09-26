Сманцер о подготовке бойцов: Бумажная мишень не даст той аналитики, что дает электроника

Мобильный тир ускоряет огневую подготовку белорусских подразделений и учит вести огонь по движущимся целям. Об этом специалисты рассказывают в программе "Война и мир".

Современная война - это противостояние технологий и интеллекта. Именно на полигоне во время тренировок формируется сила армии. Эффективность подготовки военнослужащих - не просто отчетный показатель, а вопрос национальной безопасности: чем лучше обучен солдат и офицер, тем более сложное задание выполняет подразделение.

Белорусский мишенный комплекс позволяет готовить стрелков днем и ночью без привязки к стационарному тиру, электросети и ручному подсчету попаданий. После базового режима военнослужащие переходят к стрельбе по неподвижным, появляющимся и движущимся целям.

Александр Махров, инженер-механик по производству мишенного оборудования:

"По результатам стрельбы мы проводим заодно и тест оборудования. Стрелок показал достаточную кучность, все пробоины на мишени видны, все пробоины на планшете соответствуют. То есть в дальнейшем выход к мишеням не требуется".

По его словам, на комплексе можно проверять бой оружия: программа определяет габарит кучности и меткости, среднюю точку попадания и выдает поправки для прицельного приспособления.

Мишени на рубеже имеют индикатор зеленого цвета. При поражении загорается красная лампочка. Следующий этап - стрельба по появляющимся объектам. Передвижная мишень на гусеничной платформе идет по заданной траектории с переменной скоростью. Оператор задает равномерное движение, рывки, ускорение или сложный маршрут. Стрелку приходится работать на опережение и учитывать баллистику.

Затем отрабатывается действие группы. Создается мишенная обстановка, имитирующая выдвижение условного противника, переход к обороне и отход.

"С помощью комплекса "Трофей" мы отобразим именно противника, который остановлен на рубеже и перешел к обороне. После нанесения ему огневого поражения с помощью гусеничной платформы мы отобразим перемещение противника, отступление, удаление от рубежа", - пояснил Александр Махров.

На планшете сразу видна картинка с камеры мишени, попадания отмечаются мгновенно. Цикл обратной связи сокращается с нескольких минут до доли секунды.

Военнослужащий, участвовавший в тренировке, сказал, что новый комплекс удобнее прежнего: он миниатюрный, его легко перенести и перевезти, не нужно бегать к мишеням, попадания видно сразу.

Работа в двойке или тройке - это распределение секторов, страховка и единое решение. Мобильная мишенная группа превращает занятие в управляемый тактический сценарий.

Анатолий Сманцер, директор предприятия по производству мишенного оборудования:

"Мало быть индивидуально хорошим стрелком, чтобы быть хорошим в группе. Здесь надо не только следить за собой, за своим оружием и за расходом, но и слушать команды, прикрывать товарищей, следить за своим сектором, контролировать боеприпасы, докладывать ситуацию. То есть у тебя появляется 10 задач. И чаще всего людей надо учить этому".

Учить этому непросто: меры безопасности и работа в группе должны быть доведены до автоматизма. Анатолий Сманцер почти 30 лет отслужил в Вооруженных Силах Беларуси. Занимаясь боевой подготовкой, он пришел к выводу, что прежних методик недостаточно. Около 10 лет назад вместе с товарищами по службе начал разрабатывать системы, которые ускоряют огневую подготовку.

"Показать стрелку, как стрелять, можно повесить бумажку, стрельнуть и сходить посмотреть, куда попал. Но намного больше эффекта будет, если сразу приходит информация о попаданиях. И еще если мы будем помечать пробоину, запоминать, когда и кто стрелял, где первый выстрел, где второй, какая кучность. Плюс мы имеем статистику, аналитику и контроль результата", - подчеркнул директор.

Приобретенный опыт бойцы сил специальных операций передают подрастающему поколению.

На базе предприятия в Витебске создана спортивная секция. Оборудование производится силами белорусских специалистов.

На предприятии выстроен полный цикл: от идеи и разработки до изготовления корпусов, сборки, отладки и отгрузки заказчику.

Александр Валевич, начальник производства:

"Первое - это помещение, где зарождается наша продукция, отдел разработки и проектирования. Разработчики полный цикл проводят. Один ведет работу от начала до конца. То есть все моделирует и корпусную часть, и железо, как мы называем".

Противовоздушная оборона тоже начинается с тренировки. На полигоне развернут учебный комплекс для подготовки стрелков и мобильных огневых групп без расхода дорогостоящих боевых дронов.

Анатолий Матвиевский, инженер-программист предприятия, рассказал, что миссии задаются с планшета и уходят на коптер без ручного пилотирования.

"Есть карта. Я уже подключен к коптеру. Я вижу, где он располагается. И я просто на планшете точками выстраиваю ему маршрут. Мы дадим ему команду взлетать, набирать заданную высоту, пролететь этот маршрут и вернуться обратно. Можно регулировать высоту, скорость и задавать круги", - сказал он.

В комплексе четыре вида мишенного оборудования. Один из элементов - лазерная тренировка по датчику на учебном дроне. Результат фиксируется, данные выводятся на планшет оператора. Дальность действия до 150 метров.

Финальный элемент - контрольная цель, крыло-мишень, которое запускают, когда личный состав уже подготовлен. Скорость полета мишени - 120-140 км в час.

"Данные комплексы являются ресурсными и многоразовыми. Крыло-мишень может использоваться три месяца. Но это все сейчас изучается нашими подразделениями", - отметил Анатолий Сманцер.

Инвестиции в тренировки повышают готовность Вооруженных Сил. Уровень подготовки определяет, сможет ли армия защитить страну и выполнить задачу с минимальными потерями. Учиться сегодня - значит побеждать завтра.