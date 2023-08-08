Смелая и выносливая молодежь Минской области проверила себя на прочность в эстафете в роли огнеборца

Один день в роли огненного бойца. Самые смелые и выносливые представители Союза молодежи Минской области проверили себя на прочность - прошли полосу препятствий на базе поисково-спасательного отряда в Молодечне.

В программе эстафеты - тушение возгораний, спасение пострадавших из водной ловушки и работа в задымленном помещении. И все это - в полной боевой экипировке. За прохождением дистанции наблюдал Илья Цветков (видео).