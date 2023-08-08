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Смелая и выносливая молодежь Минской области проверила себя на прочность в эстафете в роли огнеборца
Один день в роли огненного бойца. Самые смелые и выносливые представители Союза молодежи Минской области проверили себя на прочность - прошли полосу препятствий на базе поисково-спасательного отряда в Молодечне.
В программе эстафеты - тушение возгораний, спасение пострадавших из водной ловушки и работа в задымленном помещении. И все это - в полной боевой экипировке. За прохождением дистанции наблюдал Илья Цветков (видео).
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