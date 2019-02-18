Смена атмосферных фронтов на этой неделе принесет неустойчивую погоду в столицу

Завтра в Минске без осадков и до 4 тепла. Утром туман и гололедица. В среду антициклон принесет осадки - в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Но потеплеет - днем 4 с плюсом. В четверг морозы усилятся. Ночью и днем столбики термометров опустятся до минусовых температур.