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Смена атмосферных фронтов на этой неделе принесет неустойчивую погоду в столицу

Завтра в Минске без осадков и до 4 тепла. Утром туман и гололедица. В среду антициклон принесет осадки - в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Но потеплеет - днем 4 с плюсом. В четверг морозы усилятся. Ночью и днем столбики термометров опустятся до минусовых температур.

К выходным в Минской области потеплеет. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье местами пройдет дождь и мокрый снег.

Все о погоде на нашем сайте в рубрике "Пра надвор'е".

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