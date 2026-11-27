27 ноября по всей стране проводится Единый день безопасности дорожного движения. Инспекторы ГАИ информируют водителей о сезонной замене летних покрышек на всех колесах машины. Успеть необходимо до 1 декабря.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В рамках данной акции сотрудники Госавтоинспекции организуют комплекс информационно-разъяснительных и профилактических мероприятий. Проводят беседы с водителями непосредственно на дорогах, посещают трудовые коллективы и автотранспортные предприятия, напоминая о необходимости перехода на спокойный и осмотрительный стиль вождения. Отдельное внимание уделяется работе с пешеходами, которым напоминают об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В период несения службы инспекторы ДПС обращают особое внимание на соответствие автомобильных шин сезонным и техническим нормативам, исправность внешних световых приборов, а также на соблюдение водителями скоростных ограничений и безопасной дистанции".

Нарушение влечет ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Также автолюбителям необходимо полностью проверить техническое состояние своего транспорта.