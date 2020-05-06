Сменили городскую жизнь на сельскую ради старта непривычного бизнеса

Меньше всего за новостными лентами следят жители глубинки. Ведь, как известно, весенний день год кормит. Касается это и мастеров-самородков, для которых весна - сезон заказов. И фермеров. Например, семья из Могилева поменяла жизнь городскую на деревенскую. И все ради старта непривычного бизнеса. Андрей Ястребов о том, чем заняты в эти дни белорусы.





Рябушек в хозяйстве под 800. Это, не считая уток и гусей

Для семьи Павловых, чтобы накормить всех птиц на своей ферме, не раз за день кормушки наполнить нужно. А это килограммов под 200. Вручную. Учитывая размеры ранчо, сил уходит немало.

Вот таких рябушек в хозяйстве под 800. Это, не считая уток и гусей. Это еще тысячи. Работы хватает от зари до зари.

А ведь ради такой экзотики сюда - в село Малинник - Павловы переехали из Могилева. Купили дом. Олег - строитель, Марина - ветврач. Переквалифицировались в птицеводов, но профессии пригодились.

В семье трое детей. Самому младшему всего три года. Старший уже студент. А семилетняя Диана мечтает продолжить дело родителей. Растет помощница в семейном бизнесе.

Владимир Гусев - мастер своего дела

За делом застали и Владимира Гусева. О его мастерстве зодчего легенды ходят. Почти готов и новый заказ - качели из сосны: какой-то счастливчик украсит ими свое подворье. Помощник - рядом.

Работа - лучший иммунитет от всех болезней, говорит мастер. Поэтому с пяти утра уже на ногах. Обещал знакомым доделать сундук с секретом. А еще пару скамеек. Так что, отдыхать некогда.

Инициативу мастера подхватили и горожане. Подошли к благоустройству родного Быхова творчески. Решили остановку общественного транспорта в произведение искусства превратить.