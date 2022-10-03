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На белорусско-польской границе обнаружен труп беженца
Вчера, 2 октября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружен труп беженца, сообщает Пограничный комитет РБ. Тело мужчины неславянской внешности без верхней одежды находилось на границе с Польшей недалеко от калитки в польском заграждении. При осмотре местности рядом с трупом найдены личные вещи.
Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия.
Фото:pixabay.com
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