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Смертельная авария на МКАД: иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево
Автомобиль вылетел с МКАД и врезался в дерево, водитель погиб. Об этом рассказал заместитель начальника отдела технического надзора ГАИ ГУВД Мингорисполкома Юрий Скакун, сообщает БЕЛТА.
Предварительно известно, что автомобиль Citroen около 07:50 двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении проспекта Дзержинского. В районе 29-го км 43-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался сначала в мачту, а потом в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сообщается, что предположительно водителю стало плохо за рулем.
Инцидентом занимаются сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть, при необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.
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