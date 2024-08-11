Смертельная авария на МКАД: иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево

Предварительно известно, что автомобиль Citroen около 07:50 двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении проспекта Дзержинского. В районе 29-го км 43-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался сначала в мачту, а потом в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сообщается, что предположительно водителю стало плохо за рулем.