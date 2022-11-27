Смертельная авария произошла в Могилевском районе - погибла пассажирка, ее отец и сестра в больнице

Сложные погодные условия привели к росту ДТП в стране.

Накануне вечером смертельная авария произошла в Могилевском районе. По данным ГАИ, 46-летний водитель Renault не учел погодную ситуацию и выбрал не безопасную дистанцию с попутным трактором, который чистил дорогу.

В итоге машину занесло и отбросило на встречную полосу, где она врезалась в седельный тягач Scania. На месте погибла 18-летняя девушка из легковушки. Ее отец и 15-летняя сестра - в больнице. Возбуждено уголовное дело.