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Смертельная авария произошла в Могилевском районе - погибла пассажирка, ее отец и сестра в больнице
Сложные погодные условия привели к росту ДТП в стране.
Накануне вечером смертельная авария произошла в Могилевском районе. По данным ГАИ, 46-летний водитель Renault не учел погодную ситуацию и выбрал не безопасную дистанцию с попутным трактором, который чистил дорогу.
В итоге машину занесло и отбросило на встречную полосу, где она врезалась в седельный тягач Scania. На месте погибла 18-летняя девушка из легковушки. Ее отец и 15-летняя сестра - в больнице. Возбуждено уголовное дело.
В ГАИ подчеркнули, на Renault были установлены зимние шины, но с сильным износом протектора.
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