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Смертельная авария в Ганцевичском районе
В Ганцевичском районе водитель "форда" не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
Удар был такой силы, что у автомобиля вырвало двигатель, а сам кузов сильно деформировался, зажав троих людей. Один из них позвонил в службу спасения. Извлекали пострадавших при помощи гидравлического разжима.
Предварительно установлено, что 18-летний водитель не справился с управлением. Парень, который сидел на переднем сиденье, погиб, водителя и двух пассажиров увезла скорая. Один из пострадавших после удара вылетел из авто, разбив лобовое стекло.
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