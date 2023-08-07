Смертельная авария в Ганцевичском районе

В Ганцевичском районе водитель "форда" не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Удар был такой силы, что у автомобиля вырвало двигатель, а сам кузов сильно деформировался, зажав троих людей. Один из них позвонил в службу спасения. Извлекали пострадавших при помощи гидравлического разжима.