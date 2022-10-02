"Смертельная сходка" - хештег выступления Миланы Хаметовой в минском ТЦ "Дана Молл"

"Смертельная сходка" - с таким хештегом в TikTok сейчас висят сотни роликов о выступлении Миланы Хаметовой в Минске. Девочка-блогер (аудитория более 6 млн человек в разных соцсетях) начала свой концерт в торговом центре. Спела две песни, и мероприятие прервали. Кто смотрел сториз детей из ТЦ, знает об этом. Просто повезло, что в такой толпе подростков никто по итогу не получил серьезных травм.



Катерина Круталевич разобрала покадрово, почему все следует делать законно. Милану проводят к сцене. Девочка в сиреневой толстовке - кумир огромной аудитории в возрасте от восьми до пятнадцати. Когда стало известно, что в "Дана Молл" состоится фан-встреча с ней, эта новость сразу стала вирусной.



Концерт Миланы Хаметовой в ТЦ "Дана Молл"

Несмотря на очевидные проблемы с толпой, концерт все-таки начался. В какой-то момент один из перегруженных лифтов (всего их в ТРЦ "Дана Молл" три) остановился. 20 человек оказались запертыми в ограниченном пространстве. Максимальная нагрузка в этих лифтах - 13 человек. Почти сразу в МЧС поступил звонок о заблокированных малолетних детях, спасатели выехали на место, открыли лифт, подростков осмотрели медики - обошлось без серьезных травм. Близко по времени с этими событиями 20-минутное выступление Хаметовой закончилось, а подростков попросили выйти.





Фейки о ЧП в "Дана Молл"

Параллельно волна интернет-дезинформации вызывала шок: "Упал лифт, девушка погибла, еще шесть человек". С одной стороны, паника всегда рождает преувеличение (это про тех, кто выдавал посты в соцсетях), с другой стороны, хороший пример, что не все источники информации можно воспринимать всерьез. По факту во всей этой истории серьезно не пострадал никто.

Единственное позитивное событие (если вообще можно его таким назвать) - после концерта Миланы в "Дана Молл" открыли еще один вход в супермаркет, несколько лет он был закрыт по непонятным причинам. Одна из версий - маркетинг. Заходя с центрального входа, покупатели видят все новые открывшиеся магазины, а так - только за продуктами. Но именно эти закрытые двери в том числе сыграли роль в давке на концерте.





Уголовное дело по факту происшествия в ТЦ "Дана Молл" возбудил СК

Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело. Из-за халатности ответственных лиц не была обеспечена безопасность посетителей.

Сколько на самом деле человек пришли на концерт в "Дана Молл", точно сказать сложно, но у самой Миланы в момент встречи вышел пост со словами: "10 000 человек за один день анонса - мы это сделали". Спустя время блогер записала вот такое обращение к поклонникам.

Милана Хаметова, блогер:

Где встретиться? Остаются вопросы. В Беларуси достаточно довольно крупных площадок для таких встреч. Но инцидент в "Дана Молл" показал: родителям нужно быть бдительнее, отпуская детей, казалось бы, на довольно невинный фан-концерт, где не было на тот момент ни нужного количества охраны, ни милиции, ни скорых, ни турникетов - ничего. Не меньшую опасность представляло на момент концерта метро, которое закрыли из-за моря подростков. Этот поток просто невозможно было проконтролировать.

В этой истории сразу все ответы на все вопросы: почему у организаторов любого массового мероприятия должно быть разрешение; почему на месте должны дежурить скорая и милиция; почему все эти службы должны заранее предусмотреть, куда могут пойти люди, и просчитать все варианты.

Встречи с блогерами, уличные концерты, спортивные демонстрации, открытые театры, митинги в защиту, за, против - это все не про политику. Это исключительно про безопасность, отсутствие которой может в любой момент обернуться трагедией. И дальше будет неважно, за какие идеалы, песни или кумиров упал, был травмирован, пострадал или погиб ваш ребенок.