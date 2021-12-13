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Смертельное ДТП в Дзержинском районе - водитель "ситроена" и его пассажир погибли на месте

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Дзержинском районе. По данным ГАИ, сегодня утром вблизи деревни Дягильно 22-летний житель райцентра на "ситроене" не справился с управлением. Машина столкнулась с попутным МАЗом. В результате ДТП водитель легковушки и 16-летний пассажир погибли от полученных травм.

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