Смертную казнь за госизмену могут ввести в Беларуси

Депутатына заседаниидевятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, цель подготовки законопроекта - принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК.

Статья 360 УК дополняется примечанием, допускающим освобождение лица от уголовной ответственности за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения.

Также в УК вносится дополнение в целях установления ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Беларуси.