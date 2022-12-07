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Смертную казнь за госизмену могут ввести в Беларуси
Депутатына заседаниидевятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает БЕЛТА.
Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, цель подготовки законопроекта - принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК.
Статья 360 УК дополняется примечанием, допускающим освобождение лица от уголовной ответственности за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения.
Также в УК вносится дополнение в целях установления ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Беларуси.
Фото: БелТА
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