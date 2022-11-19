"Смешная двадцатка", или Гастроли "95 квартала". Почему весь мир смеялся над G20? Ответы у Марии Петрашко

Событие, которое на этой неделе мировая общественность обсуждала, соревнуясь в юморе, - саммит "Большой двадцатки". И пусть изначально "двадцатка" создана для решения мировых финансовых проблем, в мире обсуждались забавные и позорные казусы некоторых лидеров стран - участниц "двадцатки", но никак не итоги переговоров. А может конкретных результатов попросту нет?



Ответы в авторском комментарии Марии Петрашко.На этой неделе произошло событие, которое здорово повеселило мировую общественность. Речь не о юмористическом фестивале. Речь, увы, о саммите "Большой двадцатки - 2022".



Официально саммиты G20 являются глобальным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе.







Но в реальности на финансово-экономическую систему влияют разве что 3-4 страны-участницы, президент одной из которых даже не приехал, потому что в Кремле понимают бесполезность таких сходок. Представители других стран тоже то ли заболевали, то ли осознавали бесполезность тусовки. На групповое фото G20 остались всего пять человек.



Премьер Камбоджи Хун Сен сдал положительный тест на ковид. Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал. Про Байдена я вообще молчу. Ему, похоже, как раз таки очень хорошо.



Кортеж Джо Байдена приехал с каретой скорой помощи



Опоздав на полтора часа, кортеж Байдена приехал с каретой скорой помощи. Все лидеры пошли по красной дорожке саммита в одиночестве, и только президента США сопровождал специальный человек, чтобы Джо Байден не заблудился на ковровой дорожке.

Затем журналисты сфотографировали Байдена со шпаргалками (нет, не для переговоров, а с подсказками), что и как делать: сядете в центре за первыми столами рядом с президентом Видодо и фон дер Ляйен; лидеров, сидящих за столом, будут фотографировать; переверните страницу для приветственной речи.

Пока канцлер Германии следил за руками главы Китая, коллеги Олафа Шольца демонстрировали верх невнимательности и некомпетентности.

Новый премьер Британии Риши Сунак уверенно проигнорировал хозяина саммита - президента Индонезии. Пришлось все-таки вернуться для протокольного фото. Непрофессионализм политика очевиден в деталях. Например, в незнании элементарных правил протокола. Но результат этого непрофессионализма отражается на каждом жителе страны рекордной инфляцией, масштабным энергетическим кризисом.

Если эту ошибку можно списать на неопытность, то глядя на ошибки канадского премьера Джастина Трюдо, вообще возникают вопросы: а это точно премьер-министр целой страны? Вот и китайский лидер Си Цзиньпин в шоке объясняет Трюдо базовые нормы дипломатического протокола, как школьнику: "Все, что мы обсуждали, утекло в газету, это недопустимо. Так мы дела не делаем. Если речь об откровенности, то надо уважать друг друга. Мы продолжим свободный, открытый и откровенный диалог - условия для начала создайте".

Какой-то "95 квартал" на выезде! Кстати, тот, кого вообще на саммите быть не должно, ведь Украина не входит в "Большую двадцатку", главный комик в жанре политика - Зеленский, таки приехал.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Все, видимо, так сильно устали от бесконечных киевских попрошаек и от вранья про вывоз зерна беднейшим, которое вновь звучало в речи Зеленского, что рады встрече с инопланетянами. С этой планетой им все уже понятно, видимо.

Илон Маск:

Так вы проблемы финансово-экономической системы решаете там или космическую фантазию Илона Маска обсудить собрались? Короче говоря, главный итог саммита - это, скорее, отсутствие эскалации. Итоговая декларация с привкусом многополярности не стала откровенно антироссийским манифестом. Да и та же встреча Байдена и Си Цзиньпина, от которой вроде как пыталась оттолкнуться западная пропаганда… Но по итогу что? Да, видимо, ничего особенного.