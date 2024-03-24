СМИ говорят о гибели гражданина Беларуси в результате теракта, посольство информацию пока не подтвердило

СМИ сообщают о гибели в результате теракта в "Крокус Сити Холле" гражданина Беларуси Вадима Кулика, в посольстве Беларуси в России эту информацию подтвердить пока не могут, сообщает БЕЛТА .

По данным СМИ, Вадим Кулик работал охранником в "Крокус Сити Холле" вместе с еще одним гражданином Беларуси Алимом Кошеваровым, который получил пулевые ранения и в настоящее время находится в Боткинской больнице в крайне тяжелом состоянии. Со слов их коллеги Алексея Осанушкова, которые приводятся в СМИ, Вадим Кулик спасал людей до последнего и сам не вышел. "Уже весь обгорелый был такой... Его пока не нашли", - рассказал Алексей Осанушков.

