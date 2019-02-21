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Как освещать спортивные праздники мирового масштаба, обсудили представители СМИ

После лекции журналисты посетили спортивные объекты. Позже запланирована встреча со знаменитыми спортсменами.

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