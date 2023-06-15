СМИ: Польша введет в эксплуатацию две военные базы возле Беларуси

Напряженность у наших границ не спадает. В Сети появилась информация о том, что Польша сегодня введет в эксплуатацию две военные базы возле Беларуси.

Ранее сообщалось, что Варшава строит базы тылового обеспечения 16-й механизированной дивизии в 70-ти и 110-ти километрах от нашей страны. По некоторым данным, на вооружении этой дивизии - различные танки и многочисленная артиллерия. Все крупные базы с боеприпасами размещены в центральной части Польши.