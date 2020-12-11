СМИД СНГ: На пути интеграции

"Наше мнение: под какой бы красивой оберткой это не подавалось, санкции никогда не приводили и не приведут к позитивным каким-то изменениям или к решению тех или иных проблем. Мы тоже об этом четко сказали нашим партнерам. Мы найдем адекватный ответ на те санкции, которые будут предприняты нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению положения обычных людей в Беларуси. Но в любом случае в своей новейшей истории Беларусь доказала, что справится и найдет возможность выхода и из этой ситуации. Что нежелательно: дальнейшая попытка продолжения этого санкционного мышления однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе. Я не думаю, что это будет в интересах того же самого Европейского союза".