Смиловичский колледж начнет обучать управлению сельскохозяйственными дронами

Новейшие агротехнологии и разработки применяются для улучшенного земледелия в кластерах обучения сельскохозяйственному делу студентов. В колледжах Минской области готовят новые поколения механизаторов, операторов спецтехники, агрономов и пилотов сельхоздронов.

Все для более максимальной эффективности работы в период уборочной и посевной. Свои навыки, к примеру, учащиеся Смиловичского колледжа сразу после курса обучения применяют на практике в полях хозяйств-партнеров.

"Есть автопилот, который устанавливается на тракторы как белорусские, так и зарубежные. Все наши тракторы "Беларус" выходят с этим автопилотом. Мы обучаем, как правильно его запрограммировать, чтобы трактор сам двигался по полю и выполнял сельскохозяйственные работы. Механизатор только контролирует", - рассказал директор Смиловичского государственного аграрного колледжа Артем Кривопуст.

Уже в этом учебном году студентов будут обучать новой дисциплине - управлению сельскохозячйственными дронами.