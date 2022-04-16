Смогут ли белорусы выкупать арендное жилье, рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси

Министрархитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал, что вопрос выкупа арендного жилья неоднократно обсуждался в правительстве. После доклада министра строительства и архитектуры по новым подходам к арендному жилью и возможности выкупа арендного жилья, министерству поручено разработать концепцию, и до конца мая месяца она будет разработана.



В министерстве надеются, что существенным корректировкам она не подвергнется и будет начата практическая реализация по подготовке нормативных правовых актов, для того, чтобы люди могли и арендовать, и при желании выкупать данное жилье.



Интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

