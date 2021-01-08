Смолевичи: новое жилье, развитая инфраструктура, скоро широкополосная трасса прямо к дому

Трасса Р-53, которую сейчас реконструируют, станет скоростной и широкополосной

С высоты заметен весь размах дорожных работ. Первые 5 километров от Кургана Славы в сторону Смолевичей уже готовы. Теперь это дорога из бетона. Все строительство выполняется по принципу автобана. Отсюда, к слову, качество и долговечность: бетонка способна прослужить до 10 лет без ремонта! Впрочем, главное - на смолевичском участке трассы появятся удобные для всех развязки и мосты.

Алексей Худой, замначальника управления технадзора РУП "Минскавтодор-Центр":

"На первом участке строятся две транспортные развязки. Это путепровод и транспортный тоннель. Будет построена большая транспортная развязка в районе Смолевичей, а в районе криницы будет транспортный тоннель. Также для пешеходных связей предусмотрено строительство пешеходного моста в районе Новой Жизни".