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Смолевичи ожидает масштабное новоселье - сдадут три многоэтажки для минчан
Столичный город-спутник Смолевичи в ближайший месяц ожидает масштабное новоселье. Ключи от квартир получат жители сразу трех многоэтажек в квартале, где возводят жилье для минчан. Это не просто дома, аэлектродома, поэтому для части энергопотребления будут действовать льготные тарифы. Это эффект от БелАЭС. Кроме того, во всех комнатах и кухне установлены датчики температуры.
Илдар Насертдинов, замдиректора УП "УКС Мингорисполкома":
По показаниям датчика контроллер дает команду на включение или отключение вот такого электроконвертера. Он как раз и использует электрическую энергию для обогрева жилого помещения. Они белорусского производства. Он абсолютно безопасен в использовании. Человеку не нужно контролировать каждый раз, как включить или выключить. Работает автоматика в системе "умный дом".
Развивают в городе-спутнике и инфраструктуру. Одна из ближайших премьер - детский сад на 230 мест. Кроме того, в Смолевичах уже начали строить второй торговый центр, а в конце года приступят и к возведению новой школы.
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