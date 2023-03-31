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Смоляк: Ежегодное Послание Президента Беларуси позволяет оценить достигнутое и поставить уточненные цели
Ежегодное Послание Президента белорусскому народу традиционно мотивирует двигаться вперед и задает основные векторы развития. Таким мнением поделилась с БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк.
По словам сенатора, Послание Президента Беларуси народу и парламенту является одним из самых ожидаемых политических событий каждого года. "Мы поддерживаем главу государства. Для нас он локомотив развития нашей страны. И мы постоянно включаемся в работу по совершенствованию государства под его руководством. В каком направлении будем двигаться в этом году, какие вызовы нас ждут, как мы будем на них реагировать - думаю, эти посылы станут основными от Президента каждому из нас", - рассказала она.
Алла Смоляк отметила, что это событие также позволяет оценить достигнутое, на его основе сориентироваться и поставить уточненные цели. Она отметила, что три вопроса, которые глава государства задал народу на предыдущем Послании, для нее лично стали основным посылом к работе на протяжении всего года: "Каждый из нас должен понимать: если за нашу безопасность, суверенитет и независимость будет платить кто-то извне, реализовывать свои инициативы на нашей территории, будет ли у нас та самая независимость и безопасность, останется ли наша экономика нашей. Я убеждена, что данными вопросами должны заниматься не только государственные органы, а каждый житель нашей страны. Тогда мы будем жить в своем доме без навязанных мнений".
Сенатор призвала всех внимательно отнестись к каждому посылу главы государства. По ее словам, обязательно будет звучать то, что отзовется каждому: "Это поможет еще больше сплотиться для реализации главной идеи - Беларусь наш дом, который мы вместе строим, укрепляем и развиваем".
Фото: БЕЛТА
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